Un début de semaine entre nuages et éclaircies à Lyon ce lundi

Une journée mitigée pour débuter la semaine dans la région lyonnaise. Ce lundi, c'est une journée alternant entre nuages envahissants le matin et un ciel bleu dans l'après-midi qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais.

Un ciel changeant et un redoux niveau température dans l'après-midi. Si ce matin le thermomètre affiche déjà 15 degrés, il fera 23 degrés au meilleur de la journée, soit 3 degrés de plus que les normales de saison. Avant le retour de la pluie mardi à Lyon et une nouvelle chute des températures.