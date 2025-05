Lundi 26 mai, les Lyonnais Joseph et Marie Remillieux ont reçu le titre "Juste devant la nation" pour avoir sauvé Jeanne, une juive poursuivie par la gestapo durant la seconde guerre mondiale.

Avoir apporté une aide dans des situations où les juifs étaient menacés de mort au risque de sa propre vie et de celle de ses proches, sans soi-même être juif, c'est ce qui justifie l'obtention du titre et de la médaille de "Juste devant la nation." Un titre reçu lundi 26 mai par Joseph et Marie Remillieux, un couple de Lyonnais ayant hébergé une femme juive de décembre 1943 à septembre 1944.

C'est leur fils Joseph, qui a récupéré la médaille lors d'une cérémonie tenue à la préfecture en présence de la préfète de région Fabienne Buccio. C'est également lui, qui, pour l'occasion, à rappeler les prouesses de ses parents. Pendant près de neuf mois, le couple de catholiques aux huit enfants a hébergé Jeanne Saïmowitch, une juive alors traquée par les nazis.

Sauvée de la gestapo

L'histoire remonte à décembre 1943. Ce jour-là, Jeanne et ses deux enfants sont poursuivis par la gestapo. Les enfants sont arrêtés. Désespérée, Jeanne rentre dans une boulangerie dans laquelle la commerçante les cache dans son four. Quelques minutes plus tard, Marie Remillieux arrive chercher son pain. Alertée de la situation par la boulangère, cette dernière décide de partir avec Jeanne, afin de la cacher à son domicile. Jeanne vivra cachée chez Joseph, Marie et leurs sept enfants jusqu'à la fin de la Libération. Grâce à Marie, Jeanne retrouvera un travail et ses enfants rescapés d'Auschwitz et de Drancy quelque temps plus tard.

Les Remillieux deviennent ainsi les 98e Lyonnais "Juste de la nation" récompensés.

