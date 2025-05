A l'approche de l'Aïd Al-Adha, la préfecture du Rhône appelle à la vigilance sanitaire

A l'approche de l'Aïd Al-Adha prévue autour du 6 juin, la préfecture du Rhône rappelle les dispositions réglementaires instaurées par arrêté depuis le 15 mai.

A l'approche de l'Aïd Al-Adha, censée débuter autour du 6 juin, la préfecture du Rhône rappelle les dispositions réglementaires instaurées par arrêté depuis le 15 mai. Pour rappel, ces mesures sont prises chaque année, afin de permettre le déroulement de la fête religieuse dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Du 15 mai au 22 juin, "le transport et la livraison de bovins, moutons et chèvres sont interdits en dehors des abattoirs agréés et des lieux d’élevage régulièrement déclarés à l’établissement départemental d’élevage (EDE)", "le don ou la vente des animaux de ces espèces à d’autres personnes que des professionnels de l’élevage sont également interdits." L'arrêté rappelle que la détention de ces animaux vivants par des personnes non déclarées comme éleveur à l’EDE est strictement interdite.

Les individus ne respectant pas ces règles sont passibles de 750 euros d'amende. Le recours à l’abattage hors abattoir agréé est quant à lui passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Vigilance sanitaire

Cette année, la préfecture appelle à une vigilance sanitaire particulière. Notamment en raison de la présence de maladies graves et très contagieuses pour les animaux (fièvre aphteuse, peste des petits ruminants et peste porcine africaine) sur les territoires européens, turques et africains.

En particulier, il est rappelé que : "L’approvisionnement en animaux au statut sanitaire connu et disposant de certificat sanitaire d’importation et le nettoyage et désinfection des véhicules de transports et matériels sont à respecter scrupuleusement", et que "sont interdits toute introduction d’animaux originaires de pays de l’union européenne et hors de l’union européenne dans les véhicules particuliers et hors des points d’introduction officiels (aéroports et ports)."

