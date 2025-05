Depuis le 18 février, plus de 4500 personnes ont été interpellées dans le département du Rhône dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Depuis le mois de février, de nombreuses opérations ont été menées par les forces de l'ordre dans le Rhône et la Métropole de Lyon dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Une série d'opérations qui a conduit, depuis le 18 février, à l'arrestation de 4558 personnes, au placement en garde à vue de 3500 d'entre elles et à la saisie de 52 kilos de drogue et plus de 6 millions de bien, selon les chiffres communiqués ce mercredi 28 mai par la préfecture du Rhône.

Sur les 3500 personnes placées en garde à vue, 1150 ont été déférés au tribunal judiciaire, notamment après les neufs opérations de sécurisation menées un peu partout dans le département.

Au cours de ces opérations, 1071 étrangers en situation irrégulière ont également été interpellés. La moitié a été placé en CRA (centre de rétention administrative).

Enfin, sept commerces ont été fermés administrativement par la préfecture du Rhône au cours de ce plan départemental.