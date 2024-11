La commune de Marcy-l'Etoile, à l'ouest de Lyon, engagera prochainement la création d'un cheminement piéton de près d'un kilomètre de long.

Depuis 2022, la Métropole de Lyon accompagne des projets afin d'améliorer ses aménagements à destination des piétons (trottoirs, itinéraires, abords d'établissement scolaires, etc.), dans le cadre de son Plan piéton doté d'une enveloppe de 25 millions d'euros. Et la collectivité vient justement d'approuver une subvention à la commune de Marcy-l'Etoile, à l'ouest de Lyon. Cela doit permettre la création d'une liaison piétonne entre le centre du village de quelque 3 500 habitants et le parc de Lacroix-Laval, grand de 115 hectares d'espaces verts et de sentiers.

Evaluée à 2 879 800 euros, cette création de cheminement piéton bénéficiera donc d'une subvention d'investissement de 530 585 euros par la Métropole de Lyon. Ce chemin permettra de relier des équipements et point d'intérêts du secteur sur près d'un kilomètre de long avec un sentier de 2,5 mètres de large.

Le cheminement desservira notamment le centre-bourg, la médiathèque, l'école, le complexe sportif, des entreprises ou encore des quartiers d'habitation. Le projet prévoit également la plantation de 176 nouveaux arbres et de 900 m² de baliveaux (800 jeunes plants). La maîtrise d'ouvrage de l'opération revient à la commune de Marcy-l'Etoile. Aucune date de finalisation de cet aménagement n'a pour l'heure été communiquée.