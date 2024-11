Une journée dédiée aux droits des enfants à l'Hôtel de Ville de Lyon

A l'occasion des 35 ans de la Convention Internationale des Droits des Enfants, l'Hôtel de Ville de Lyon se transforme en un lieu d'accueil pour les périscolaires. L'objectif, sensibiliser les enfants sur leur droit et échanger autour de différents sujets.

A l'occasion de la Journée Internationale des droits de l'enfant mercredi 20 novembre, l'Hôtel de Ville de Lyon a ouvert ses portes aux services péri-scolaire de plusieurs écoles de la Métropole. C'est ainsi, dans un esprit de convivialité, que les élèves de sept à douze ans ont pu prendre part à plusieurs activités de sensibilisation concernant leurs droits. Une journée lors de laquelle Tristan Debray, Conseiller Municipal Délégué à la Ville des Enfants auprès du Maire de Lyon, a exprimé une volonté de "protéger les plus jeunes tout en favorisant leur autonomie". Un sujet qui sera par ailleurs traité lors d'une table ronde ouverte au public dès 17h.

Jeu sous forme de question réponse autour des droits des enfants.

Exprimer ses droits par la parole et l'art

Permettre aux enfants d'exprimer leurs droits et ce qu'ils en retiennent par la parole et l'art, c'est l'objectif des ateliers présentés toute la matinée par plusieurs associations, dont l'UNICEF, et SOS Méditerranée. Parmi ceux-ci des activités artistiques, telles que la création d'une fresque participative, invitant les enfants à peindre un droit qu'ils estiment essentiel. "L'objectif est de commencer à sensibiliser les enfants sur leurs droits et sur ce qui est normal ou non, dans leur vie familiale ou à l'école" explique l'une des animatrices.

Début de la fresque collective réalisée par plusieurs élèves de différentes écoles.

Mais également, des débats et des échanges autour de courtes vidéos ou sous forme de jeu, permettant d'en apprendre plus sur les conditions des enfants en France et dans le monde entier. "J'ai adoré dessiner, en plus, j'ai appris plein de choses, comme par exemple que des enfants arrivaient en bateau d'autres pays, j'aimerais pouvoir les aider ", explique Ritège, l'une des élèves, suite à sa participation à l'atelier de l'association SOS Méditérannée.

Affiche réalisée par les différentes équipes péri-scolaires et leurs élèves.

D'autres actions dans plusieurs arrondissements

Une journée qui se poursuit par une semaine entière sous le signe des enfants, avec plusieurs activités proposés du 18 au 24 novembre dans les différents arrondissements de Lyon. Au programme, ateliers et party mix pour les enfants, ateliers pâtisserie et goûter, expositions ou encore jeu de piste.

Plus d'informations ici.

