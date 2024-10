Un jeune homme de 24 ans, originaire de Dardilly, a échappé à plusieurs contrôles avant d'être finalement arrêté et incarcéré.

À bord de sa Clio rouge, un jeune Dardillois a refusé à quatre reprises d'obtempérer face aux gendarmes durant les mois d'août et septembre, rapporte Le Progrès. Sous le coup d'une suspension de permis et sans assurance, il a pris d'énormes risques pour échapper aux forces de l'ordre, allant jusqu'à percuter un véhicule de la gendarmerie et circuler à contresens. Malgré plusieurs tentatives infructueuses pour l'intercepter, c'est finalement grâce à une enquête approfondie de la brigade de Limonest que le chauffard a pu être localisé et arrêté.

Incarcéré dans l'attente de son jugement

Les forces de l'ordre ont saisi son véhicule lors de son interpellation. Présenté à la justice, le jeune homme a été incarcéré dans l'attente de son jugement.