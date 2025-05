Le Repair Tour de France s'arrêtera à Lyon le 11 juin prochain, avec son atelier de réparation et ses conseillers.

Jeter un appareil du quotidien plutôt que de le réparer ? Pour éviter ce gaspillage électroménager et, dans le même temps, permettre aux Français de faire des économies, les entreprises Spareka et WD-40 ont décidé de créer en 2017 le concept du Repair Tour de France.

Il s'agit tout simplement d'un atelier de réparation solidaire qui sillonne la France. Dans chaque ville, les intéressés peuvent apporter leurs objets à réparer afin de se faire conseiller et assister par des professionnels. À Lyon, le rendez-vous est donné de 10 à 17 heures sur la place Ambroise Courtois, mercredi 11 juin 2025.

Soutenue les mairies des 3e et 8e arrondissements, dans le cadre de la démarche Lyon 2030 notamment, l'étape lyonnaise proposera également des ateliers d'entretien et de réparation de vêtements et de vélos.