Un appel à témoins pour identifier un corps repêché dans le Rhône

Un corps a été découvert samedi, vers 7 heures, à hauteur du pont Pasteur, qui relie les quartiers de Confluence et de Gerland. La police nationale lance un appel à témoins.

La police lance un appel à témoins afin d’identifier l’homme, dont le corps a été repêché par les pompiers, samedi, vers 7 heures du matin, à hauteur du pont Pasteur.

#AppelàTémoin | Le 03/08, un homme était retrouvé mort sur les berges du Rhône à #Lyon 7e.

☎️ Contact : 04-72-78-01-54 OU 04-72-71-57-38 pic.twitter.com/O03ThE73H9 — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) August 5, 2024

Il s’agit d’un « homme de type africain, âgé entre 20 et 25 ans », précisent les forces de l’ordre. Il portait « un sweat noir de marque Holister surmonté d’une veste noire, d’un jean bleu et de baskets blanches de marque Asics logo vert. Il portait également une grosse bague dorée avec des brillants et une petite chevalière argentée ».