Près de Lyon : la députée RN Tiffany Joncour réclame l'interdiction de la conférence d'un prédicateur islamiste

Le prédicateur islamiste Vincent Souleymane doit animer une conférence le 18 mai prochain à Meyzieu, qui est dénoncée ce dimanche par la députée RN Tiffany Joncour.

Attendu pour la troisième édition du salon Aux Sources, les 17 et 18 mai prochains à Meyzieu, le prédicateur islamiste Vincent Souleymane doit intervenir sur le thème "Le rôle des sources (Coran et Sunna) dans la construction de l’avenir". Dans un communiqué de presse publié ce dimanche, la députée Rassemblement national du Rhône, Tiffany Joncour, "dénonce avec la plus grande fermeture" cette conférence.

"Déjà interdit d’interventions publiques en 2023 à Paris et à Lyon pour ses prises de position extrémistes et ses liens avec des figures soutenant l’attaque contre Charlie Hebdo, Vincent Souleymane tente aujourd’hui d’imposer à nouveau sa propagande rigoriste en plein cœur du Rhône", justifie-t-elle.

Une interdiction en juin 2023

En juin 2023, la Ville de Lyon et la préfecture du Rhône avait en effet interdit l'une de ses conférences, qui devait porter sur l'identité musulmane et la fierté d'être musulman dans le 6e arrondissement de Lyon.

La préfète Fabienne Buccio et le maire Grégory Doucet expliquaient : "Monsieur Vincent Guyot dit 'Vincent Souleymane' est un prédicateur salafo-frériste connu pour sa haine anti-juif et des mouvements de la défense des droits des femmes ou LGBT. Il tient des propos pouvant être interprétés comme un appel à la haine des homosexuels, d’Israël, des dirigeants juifs comme arabes. Il colporte par ailleurs des déclarations à connotation complotiste".

Dans son communiqué, la députée du Rhône appelle ainsi la préfète "à interdire sans délai cette manifestation dangereuse pour l'ordre public et contraire aux valeurs de la République".