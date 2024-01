A Ecully et La Mulatière, de nouveaux quartiers classés en politique de la ville

Une révision des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été publiée fin décembre, une première depuis 2014. A Ecully, le quartier des Sources, théâtre de fusillades, a été classé.

La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) a été actualisée pour toute la France par un décret publié le 29 décembre, classant 111 nouveaux quartiers. Dans le Rhône, on compte désormais 48 quartiers classés contre 43 auparavant, soit 21 400 habitants supplémentaires.

186 400 habitants concernés dans le Rhône

A Ecully, le quartier des Sources - Le Pérollier entre de nouveau dans le dispositif, dont il était sorti en 2014, une décision de la ministre de la Ville de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. Après une fusillade ayant fait un mort en janvier 2023, le maire LR de la commune, Sébastien Michel, demandait de nouveau l'entrée du quartier dans le dispositif, estimant payer "le prix fort" de la fin de son classement en QPV.

Les quartiers de La Saulaie et de La Roule - Cadière, tous deux à La Mulatière, font eux-aussi leur entrée dans le dispositif. Le premier affichait ainsi un taux de pauvreté de 45,7 % en 2018. Enfin, dans le Rhône, le quartier du Péronnet à Vernaison est également nouvellement classé. "Dix ans après la publication de la loi Lamy qui retenait pour la première fois un critère unique de pauvreté [...] cette nouvelle géographie tient compte de l'évolution des réalités socio-économiques", explique la préfecture du Rhône dans un communiqué de presse.

Parmi les quartiers déjà classés en 2014 et maintenus dans le dispositifs, on note entre autres, le quartier Moncey dans le 3e arrondissement de Lyon, Le Vergoin et La Duchère dans le 9e arrondissement, Bel-Air à Saint-Priest ou encore les Buers et le Tonkin à Villeurbanne. Les QPV sont censés bénéficier de dispositifs particuliers notamment en matière fiscale, et autour des enjeux éducatifs, d'emploi, d'insertion et de développement économique.

