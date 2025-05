"Un an qu'on se bat" : en difficulté, ce bar du 7e arrondissement lance une cagnotte

La terrasse de La Faute aux Ours, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. ©La Faute aux Ours

Le bar La Faute aux Ours, situé dans le quartier de la Guillotière (Lyon), a lancé un appel au secours sur ses réseaux sociaux, après des mois de difficultés financières.

"C'est le moment de nous soutenir." La Faute aux Ours, bar culte du quartier de la Guillotière à Lyon connaît de grandes difficultés financières depuis plusieurs mois, au point de devoir appeler les Lyonnais à l'aide. "Cela fait un an qu'on se bat, mais on a beau se battre et se débattre, la vérité est là et frappe", raconte Charlotte, la co-gérante du bar, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Pour ce bar, qui existe depuis quasiment 15 ans et qui fait partie de "l'âme" du quartier de la Guillotière, le manque de ressources fait planer une potentielle fermeture au dessus de sa tête. Une fermeture qui aurait nécessairement un impact sur la vie de quartier, que la co-gérante considère comme "boudé".

"Aujourd'hui, j'aimerais garder un petit peu d'espoir et je pense que vous pouvez nous aider déjà en commençant par venir boire un petit coup à l'apéro, un petit verre en terrasse à l'happy hour et puis un don sur le lien Ulule, parce qu'évidemment si je fais cette vidéo, c'est qu'on manque d'argent et qu'on en a fortement, fortement besoin."

Une cagnotte en ligne pour "tenir l'été"

Une cagnotte en ligne a été lancée pour sauver ce bar emblématique de la Guillotière. L'objectif de cette collecte de dons ? Tenir l'été, qui est pour le bar la saison la plus creuse, et être "encore là en septembre" pour "relancer l'aventure pour les années à venir".