Un 6e service de location de trottinette vient d'arriver à Lyon : UFO

En anglais, UFO veut dire OVNI. C'est le nom du 6e service de location de trottinette qui vient d'arriver à Lyon, confirmant que l'invasion continue.

Et de six ! Après Lime, VOI, Tier, Wind, Flash, voici UFO, nouveau service de location de trottinette électrique qui vient d'arriver à Lyon. Il y aurait déjà 3 000 trottinettes déployées à Lyon avec les cinq premiers services, ce sixième devrait donc contribuer à gonfler les effectifs, ainsi que l'exaspération des habitants qui n'en peuvent plus de voir les trottoirs de la ville monopolisés de la sorte. Le concept est toujours le même : un euro le déblocage à l'aide d'une application, quinze centimes la minute d'utilisation.

Lyon a annoncé que les opérateurs devront prochainement payer une redevance pour occuper l'espace public, en attendant, c'est toujours "portes ouvertes", et la charte de bonne conduite mise en place n'est pas obligatoire.