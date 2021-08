Ultra Trail du Mont Blanc : le Rhodanien François D'Haene gagne la course pour la 4ème fois

Samedi 28 août après-midi, le coureur a franchi le premier la ligne d'arrivée à Chamonix.

Il avait déjà remporté les éditions 2012, 2014 et 2017. Le vigneron du beaujolais François D'Haene a remporté une quatrième fois l'Ultra Trail du Mont Blanc samedi 28 août, rapporte l'Équipe. Il a parcouru 170 kilomètres en 20 heures et 46 minutes. Plus de 12 minutes avant le deuxième.

En première partie de course, il était au coude à coude avec son concurrent et ami Jim Walmsley, mais l'Étatsunien a du abandonner la course à cause d'une défaillance.