La billetterie pour assister la séance de clôture du festival Lumière, le dimanche 23 octobre, est désormais accessible à la réservation pour tous.

La réservation n'était jusqu'ici accessible qu'aux accrédités, la vente est désormais ouverte au public ! L'événement très attendu se déroulera à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon en présence du réalisateur Tim Burton, mis à l'honneur pour la 14e édition festival Lumière.

Son célèbre film Edouard aux mains d'argent sera projeté en copie restaurée 4K pour l'occasion. La séance, qui débutera à 15h, est accessible à 15€ pour les accrédités et les moins de 26 ans, et à 18€ pour les autres. Et pour réserver, c'est par ici.