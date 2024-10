Trottinettes en libre-service : bientôt un nouvel opérateur à Lyon

À eux deux, Dott et Tier comptent environ 4 000 trottinettes électrique en Loire-service à Lyon. ©Romane Thevenot

(Info Lyon Cap) Un nouvel opérateur sera choisi par la Ville de Lyon dans les prochains mois pour exploiter 2 000 trottinettes sur l'espace public après la fusion de Dott et Tier. Le nombre total de trottinette reste inchangé.

Selon nos informations, l'exécutif écologiste de la Ville de Lyon va lancer un nouvel appel à projet pour l'exploitation de trottinettes en libre-service sur l'espace public. Cette décision fait suite à la fusion entre les deux cadors européens des micro-mobilités partagés, Dott et Tier, qui disposaient tous deux d'une autorisation temporaire d'occupation d'espace public jusqu'en 2027 et exploitaient chacun 2 000 trottinettes.

Lime en favori ?

À partir du mois de novembre, les services utilisateurs de Tier vont fusionner avec la marque Dott pour ne conserver progressivement que cette dernière. Une fusion qui devrait être achevée début 2025. Dans une interview accordée à Lyon Capitale en janvier, Manon Pagniez, directrice nationale de Dott France espérait conserver "les deux marques pour servir la ville de Lyon, parce qu’il n’y a rien qui changera sur le niveau de service que l’on va livrer pour la ville".

Mais pour des raisons légales et pour éviter la grogne d'autres acteurs du marché, la Ville a décidé de procéder à un nouvel appel d'offre pour réattribuer la moitié du contrat, soit 2 000 trottinettes. La date de ce dernier n'a pour l'heure pas été arrêtée, la municipalité souhaitant éviter une procédure trop brutale socialement en permettant à Dott et Tier d'opérer encore quelques mois.

L'exécutif reste par ailleurs confiant quant aux conséquences sociales de la fusion espérant que le prochain opérateur reprennent les équipes laissées sur le carreaux par Dott et Tier. L'entreprise Lime, anciennement présente entre Rhône et Saône, partirait favori selon un connaisseur du secteur. "Ils proposent toujours des dossiers solides", analyse-t-il.

Pour rappel, le dernier appel d'offre remporté par Dott et Tier avait été réalisé en 2023 et avait reconduit les deux entreprises pour quatre ans. À l'époque, l'adjoint en charge des mobilités, Valentin Lungenstrass avait salué l'attention accordée à "la durabilité et la sécurité" dans leurs dossiers. La vitesse maximale des engins avait été limitée à 20 km/h, soit 5 km/h de moins que ce qu'impose le code de la route.

