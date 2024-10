À Lyon, des tirs de mortier et des feux de poubelles devant le lycée Lumière

Le lycée Louis et Auguste Lumière de Lyon a été visé par des tirs de mortier ce jeudi.

Jeudi 10 octobre, le lycée Louis et Auguste Lumière situé dans le 8e arrondissement de Lyon a été visé par des tirs de mortier a appris Lyon Capitale de source policière, confirmant une information de Lyon Mag.

Des poubelles ont été incendiés par quelques dizaines de personnes mais aucun blessé n'est à déplorer. La circulation du tramway T4 a été interrompue pendant une petite heure pour permettre l'intervention de la police qui n'a procédé à aucune interpellation.

Sur X, la préfecture du Rhône et le recteur de Lyon, Olivier Dugrip ont indiqué condamner "fermement ces actes et apportent leur soutien aux personnels et élèves". Et d'ajouter : "La police nationale est intervenue rapidement ce matin pour stopper les violences commises par une quinzaine d’individus. Elle renforcera sa présence toute la journée aux abords des lycées concernés."

Des évènements qui surviennent une semaine jour pour jour après l'attaque du lycée Marcel-Sembat de Vénissieux où plusieurs dizaines de jeunes ont visé l'établissement avec des tirs de mortier. Deux mineurs ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire dans cette affaire.