Troisième jour de blocage de suite pour l’université Lyon 2

Cette fois, les deux campus de l’université Lyon 2 sont bloqués par des étudiants. Les cours en présentiel sont donc annulés ce jeudi 27 avril.

Nouvelle opération de blocage, la troisième de suite, ce jeudi 27 avril du côté de l’université Lyon 2. Contrairement aux derniers jours, les deux campus de la faculté sont cette fois bloqués par les étudiants. Dans un communiqué, les services de l’université précisent qu’en raison de ces blocages "aucune activité d’enseignement ne peut avoir lieu sur ces sites ce jour".

L’obligation d’assiduité est donc levée pour les étudiants qui devaient avoir cours sur les campus de la Porte des Alpes, des berges du Rhône, ainsi que sur le site Rachais. La direction précise également que si la "réouverture partielle de ces campus est possible aujourd’hui", les étudiants seront prévenus sur le site de l’université de la possibilité d’accéder ou non aux services suivants : SSU, BUP, Tiers lieux, salles informatiques.

Le ras-le-bol de certains étudiants

Ces dernières semaines, des étudiants avaient demandé l’organisation d’un vote en ligne pour décider ou non de poursuivre les blocages sur les campus, excédés par la répétition de ces derniers. Entre le 20 février et le 27 avril, l'université Lumière Lyon 2 a en effet été bloquée plus d’une vingtaine de fois pour protester contre la réforme des retraites et la précarité étudiante.

