Le collectif des parents d'élèves de l'école va permettre à une famille de dormir dans les locaux de l'établissement dès ce soir.

Alors qu'ils dormaient dans leur voiture dans l'attente d'un logement pérenne, un couple et leurs deux enfants vont être hébergés dès ce jeudi soir à l'école Château-Gaillard. En effet, les personnels de l'établissement villeurbannais et les parents d'élèves ont décidé "de ne pas détourner le regard et d’agir pour pallier les manquements des services de l’Etat", expliquent-ils dans un communiqué.

La Métropole de Lyon interpellée

Le collectif des parents d'élève précise toutefois qu'il s'agit d'une solution à court terme, mise en place face à l'urgence. Selon eux, l'incompétence des institutions "constitue ici une mise en danger grave" de la famille, notamment au regard des températures hivernales.

"Nous demandons donc aux personnes compétentes de se saisir au plus vite de ce dossier afin d’attribuer un logement à cette famille et ainsi appliquer le droit", demande le collectif. À Lyon, la protection de l'enfance est une compétence gérée par la Métropole via ses différentes structures d'accueil. En cas de situation préoccupante, il est ainsi possible de contacter une Maison de la Métropole, le 119 ou encore l'Institut départemental de l'enfance et de la famille (IDEF).

Depuis plusieurs mois, de nombreuses écoles de la Métropole de Lyon mettent à l'abri des enfants et leurs familles. Une dizaine d'écoles sont encore occupées en ce début d'année. Récemment, le collectif Jamais sans toit a mis à l'abri 48 enfants à l'école Montel, dans le 9e arrondissement de Lyon. Pour rappel, près de 3 000 enfants vivraient à la rue en France selon la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et l'UNICEF.

