Au lendemain des violents orages qui ont touché l’Auvergne-Rhône-Alpes , trois départements de l’ouest de la région pourraient connaître des crues.

Les violents orages qui se sont abattus sur l’Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 22 juin, coûtant la vie à une personne en Haute-Savoie, se sont estompés, mais leurs conséquences devraient encore se faire ressentir ce vendredi. Les fortes précipitations ayant fait monter le niveau de certains cours d’eau, des débordements pourraient survenir de manière localisée.

Trois départements de l’ouest de la région, Haute-Savoie, Savoie et Isère sont donc placés en vigilance jaune pour un risque de crues. Une vigilance particulière est ainsi requise sur l’aval du Griffe, dans le nord de la Haute-Savoie, et sur l’Isère lors de son passage dans la vallée basse de la Tarentaise, mais également sur le territoire de la Haute-Combe de Savoie et dans la région Grenobloise.