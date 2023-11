Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune pour risque d'avalanches.

Météo France place la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère en vigilance jaune pour risque d'avalanches. En Maurienne par exemple, l'indice de risque d'avalanche est de 3 au-dessus de 2 000 mètres d'altitude. De nouvelles chutes de neige "vont engendrer de nouveaux risques", explique Météo France.

En Isère, le massif de l'Oisans est également placé en risque 3 au-dessus de 2 000 mètres. "Quelques départs en neige fraîche pourront se produire pendant les nouvelles chutes de neige de la nuit surtout en terrain raide", explique Météo France.

En Isère, les massifs concernés sont ceux de Belledonne, d'Oisans, des Grandes Rousses, de Champsaur et de Pelvoux. En Savoie, ce sont ceux de Vanoise, de Maurienne, de Haute-Maurienne, de Haute-Tarentaise, du Beaufortain et des Aravais (avec la Haute-Savoie) et du Thabor. En Haute-Savoie, le massif du Mont-Blanc est placé en vigilance avalanches (avec une partie du massif des Aravis, à cheval avec La Savoie).