Dans le cadre de la mission européenne "100 villes climatiquement neutres", la Ville de Lyon portera deux projets pour anticiper les besoins en compétences de la transition écologique.

Quels seront les métiers de demain nécessaires à la transition écologique dans nos territoires ? C'est pour répondre à cette question que la Ville de Lyon a annoncé ce jeudi 15 mai, au cours du conseil municipal, s'associer à Paris, Marseille, Grenoble et Dijon, pour "accélérer la transition écologique et atteindre l’objectif de la neutralité carbone à horizon 2030". Membre de la mission européenne "100 villes intelligentes et climatiquement neutres d’ici 2030", la Ville de Lyon a été retenue fin 2024 pour piloter localement deux projets structurants, avec un financement de 155 204 euros de l’Union européenne.

Former, orienter, anticiper

Le premier projet, mené avec l’association ALLIÉS (Association Lyonnaise pour l’Insertion Économique et Sociale), vise à renforcer l’orientation vers les métiers de la transition écologique : bâtiment durable, mobilité douce, gestion des déchets ou encore végétalisation urbaine. L'objectif est d'ouvrir des perspectives d’avenir aux personnes en recherche d’emploi ou en reconversion.

Le second chantier est interne à la Ville : il s’agit de faire évoluer les métiers municipaux pour les aligner avec les enjeux climatiques. Une mission RH accompagnera les services pour adapter les formations, anticiper les besoins et recruter sur des postes stratégiques, comme la rénovation énergétique ou la sobriété numérique.

Une stratégie RH au service de l’écologie

Cet engagement s’inscrit dans le cadre du Plan Climat et de la démarche Lyon 2030, feuille de route locale pour atteindre la neutralité carbone d’ici cinq ans. "Nous voulons réussir le défi de la transition écologique dans nos services municipaux", souligne Laurent Bosetti, adjoint au maire en charge des services publics.

"La Ville s'assure ainsi que ses équipes seront prêtes à relever les défis de demain en leur garantissant une employabilité sur le long terme via les leviers de la formation et du recrutement, tout en contribuant activement à la transition écologique" explique ainsi la municipalité.

Des journées portes ouvertes sur les métiers de la transition écologique auront lieu les 14 et 15 novembre 2025 dans une cinquantaine de lieux à Lyon, avec démonstrations d’artisans et de Meilleurs Ouvriers de France.

