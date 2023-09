Toute l’Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance jaune aux orages

Les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont être placés en vigilance jaune aux orages ce mardi 12 septembre à l’approche d’une perturbation orageuse.

Après un épisode de fortes chaleurs "exceptionnel" pour un mois de septembre selon Météo France, "l’arrivée d’un air plus froid par l’ouest va entraîner, dans un conflit de masses d’air", plusieurs épisodes orageux, qui devraient se poursuivre jusqu’à mercredi sur la France. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 12 départements du territoire pourraient être touchés par des perturbations et seront donc placés en vigilance jaune aux orages ce mardi.

De la grêle attendue à Saint-Étienne

De premières perturbations devraient être enregistrées à Moulins (Allier) et Aurillac (Cantal) sur les coups de 15 heures, elles se poursuivront jusqu’à 23 heures. Dans l’ouest de la région également, à Saint-Étienne (Loire) et au Puy-en-Velay (Haute-Loire) de violents orages sont aussi attendus à partir de 15 heures, avec un risque de grêle de 18 à 20 heures. Les perturbations orageuses se poursuivront ensuite dans la soirée sur ces deux villes.

En fin de journée, ce sont les villes de Lyon (Rhône), Bourg-en-Bresse (Ain) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) qui seront touchées. Dans les deux premières, les orages devraient s’intensifier en fin de soirée, quand à Clermont-Ferrand ils commenceront à se dissiper. À l’Est de la région, le temps s’annonce plus calme du côté de Chambéry (Savoie) et Grenoble (Isère), en revanche quelques orages sont annoncés à Annecy (Haute-Savoie), mais aussi au Sud à Valence (Drôme) et Privas (Ardèche), à partir de 21 heures.