Ce jeudi 10 juin aux alentours de midi, un phénomène rare d'éclipse solaire pourra être observé à travers le monde, et notamment en France. L'éclipse, bien que partielle, pourra néanmoins être visible pour les lyonnaises et les lyonnais à 12h10.

Nul doute que tous les français auront les yeux tournés vers le ciel à la mi-journée. Ce jeudi, pour la première fois de l'année, le Lune va lentement se glisser entre le Soleil et la Terre. L'étoile naine jaune qu'est le Soleil se transformera alors pendant quelques minutes en un mince anneau lumineux. Ce phénomène, décrit comme une éclipse solaire ou éclipse annulaire selon les scientifiques, laissera alors dans le ciel un "anneau de feu".

À Lyon, l'éclipse solaire sera observable de 11h21 à 13h02, avec un maximum qui sera atteint à 12h10.

Ce spectacle des astres sera total pour les habitants du Canada, du Groenland et de la Russie. En Europe, il sera aussi possible d'observer cet événement, mais seulement d'une manière partielle. C'est dans l'ouest de la France que l'éclipse solaire sera la plus visible, avec un disque solaire entravé par la Lune à environ 17,8 %.

Ce phénomène ne doit cependant pas être observé à l'oeil nu, en raison des dommages irréversibles qui peuvent être causés à la rétine. Il est donc indispensable de s'équiper de lunettes spéciales.