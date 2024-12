Déco, accessoires, beauté… Lyon Capitale vous propose une petite sélection de cadeaux dénichés dans les boutiques lyonnaises. Il y en a pour tous les budgets !

Déco

• Ambiance lumineuse

Dans ce joli coffret de la Maison Pechavy, vous trouverez dix bougies fines aux couleurs profondes et quarante longues allumettes en peuplier non traité, bien pratiques pour allumer un feu ou une bougie sans se brûler. Fabriquées artisanalement en Provence, les élégantes bougies se consument lentement, sans émettre de fumée, grâce à leur cire végétale qualitative associée à de la paraffine alimentaire.

Coffret bougies fines et allumettes – 29,90 €.

Inspiration Concept Store – 12, rue de Sèze, Lyon 6e

• Cocotte festive

Qualité irréprochable, haute performance culinaire, durabilité… Les cocottes en fonte émaillée Le Creuset sont des indispensables pour tous ceux qui aiment faire mijoter et rôtir de bons petits plats. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la marque a revisité le design de son modèle iconique. Couleur blanc immaculé, couvercle incrusté de motifs festifs garni d’une étoile dorée… Elle est tellement chic qu’on la laisse volontiers trôner sur la table de repas ou dans sa cuisine.

Cocotte ronde Signature sapin de Noël – 375 €.

Le Creuset – 37, rue de Brest, Lyon 2e

• Souvenir, souvenir…

Vous êtes un inconditionnel des Bronzés font du ski ? Vous souhaitez immortaliser l’irrésistible et malchanceux Michel Blanc, alias Jean-Claude Dusse ? Craquez pour cette création de la marque lyonnaise Asåp. Éditée à seulement 500 exemplaires par couleur, numérotée, elle habillera vos murs avec peps et humour. À dénicher en plusieurs formats mais aussi en version carte postale et sticker, dans la nouvelle boutique de déco Maison Crush.

Affiche L’Irrésistible – 45 € en 30x40 cm sans le cadre ou 65 € avec le cadre.

Maison Crush – 1, place Gailleton, Lyon 2e

© Claire Israël

• Champagne !

Chic et festif, ce pétillant torchon transformera tous vos moments culinaires en une véritable fête. Imaginé par la marque française La Cerise sur le gâteau, il est en coton absorbant et fabriqué au Portugal. Tellement beau, que certains l’utilisent en set de table, l’encadrent ou le transforment en coussin !

Torchon Party or – 23 €.

L’instant poétique – 129, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4e

• Ambiance boisée

Si vous souhaitez profiter des senteurs de résine, sève et aiguilles de sapin même après les fêtes, ce diffuseur de parfum est fait pour vous. Véritable objet de déco, il se pose n’importe où et permet de choisir l’intensité des effluves en modulant le nombre de bâtonnets en rotin. Un beau produit de l’artisan cirier auvergnat Les Bougies de Charroux.

Diffuseur de parfum sapin – 25 €.

Les Bougies de Charroux – 30, rue Saint-Jean, Lyon 5e

• Mug réconfortant

Chez Happy Sisyphe, tout est mignon et orignal, avec un clin d’œil assumé au monde des sorcières et leur ambiance magique. Tel un petit chaudron, ce mug saura vous réconforter avec sa forme toute ronde et sa capacité généreuse. Il ne vous reste plus qu’à préparer la tisane de votre choix ou pourquoi pas une soupe onctueuse et parfumée. Effet doudou garanti !

Mug chaudron White Witch – 25 €.

Happy Sisyphe – 20, place Carnot, Lyon 2e

Accessoires

• Chic jusqu’au bout des pieds

Comme chacun sait, la mode est encore et toujours aux sneakers. Dans ce contexte, difficile de passer à côté des baskets dorées Jack de chez Sézane. En cuir métallisé craquelé, assorties d’œillets métalliques en or clair, elles se portent aussi bien avec une tenue chic qu’en mode casual. À noter qu’elles sont fabriquées dans l’atelier portugais de la marque et livrées dans un emballage recyclé.

Baskets Jack – 130 €.

Sézane – 31, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

• Raffiné et original

Vous souhaitez apporter une touche élégante à votre tenue tout en vous démarquant subtilement des autres ? Craquez pour ce nœud papillon en soie italienne de la marque Le Colonel. Confectionné à la main dans l’atelier lillois de la marque, il est reconnu pour sa qualité et son authenticité. À porter sans complexe en toute occasion !

Nœud papillon soie chocolat – 59 €.

Le Colonel – 15, rue de Brest, Lyon 2e

• Un carré qui va de soie

Chez Divine Trouvaille, on revisite la soie lyonnaise pour vous la faire porter autrement. Autour du cou, dans les cheveux, cet élégant carré arbore une tête de lion revisitée façon origami. Petit clin d’œil au patrimoine de notre ville, il complète subtilement vos tenues. Cela va sans dire, il a été imaginé, confectionné et imprimé à Lyon et dans ses environs.

Carré de soie Lion – 89 €.

Divine Trouvaille – 14, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Espace Convoitise – 6, place des Jacobins, Lyon 2e

• Bijou chic et intemporel

Matériaux de qualité, fabrication artisanale à Paris, prix doux, ce bracelet raffiné de la marque Fabien Ajzenberg a plus d’un atout à faire valoir. En laiton doré à l’or fin, il est orné d’une délicate nacre blanche. N’hésitez pas à le choisir en version argentée ou encore avec une pierre naturelle différente : agate noire, lapis-lazuli, turquoise, nacre grise… Pour en savoir plus, direction la boutique lyonnaise du créateur, qui fêtera bientôt ses deux ans !

Bracelet Grande Mila – 70 €.

Fabien Ajzenberg – 13, rue Émile-Zola, Lyon 2e

• Bon voyage !

Dans ce tout nouveau coffret de la marque Moleskine, quatre superbes carnets sont dédiés à la découverte d’une ville captivante. Paris, Londres, New-York et Rome. À l’intérieur, on y trouve toutes sortes d’idées inspirantes pour voyager autrement : coups de cœur shopping, restaurants, culture, idées de lectures et musiques, itinéraires… ainsi qu’un QR code qui donne accès gratuitement aux adresses des guides numériques LUXE. Bien sûr, des pages blanches attendent vos notes et impressions de voyage. Disponible aussi à l’unité, dans la toute nouvelle boutique Moleskine.

Coffret collector guide de voyage de LUXE x Moleskine – 80 € ou 25 € à l’unité.

Moleskine – 3, rue Émile-Zola, Lyon 2e

• Compagnon de lecture

Fini les vieux marque-pages perdus et les pages de livres cornées. Aussi chic que pratique, ce marque-page vous aidera à ne pas perdre le fil lors de vos prochaines lectures, tout en apportant une pointe d’humour avec son message pétillant. En cuir de haute qualité, tanné de manière végétale, il est fabriqué artisanalement en France et à dénicher sur le site villeurbannais Bloom Concept Store.

Marque-page en cuir Okuri – 22 €.

www.bloomconceptstore.com

Beauté

• Rituel beauté

Les hommes aussi peuvent avoir leur routine beauté ! Avec cette eau de parfum et ce déodorant 100 % naturel, des senteurs boisées et méditerranéennes vous accompagneront tout au long de la journée. Inspirés de l’olivier et du figuier de barbarie biologiques, ils vous garantiront une peau saine et fraîche en toutes circonstances… Un duo de la marque Panier des sens à découvrir dans un joli pochon en coton recyclé.

Pochon cadeau déodorant et eau de parfum – 45 €.

Les Secrets du Bain – 38, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

• Routine bonne mine

Si votre teint vous semble terne et fatigué en ces mois d’hiver, craquez pour cette jolie trousse en coton bio. Elle contient tout le nécessaire pour retrouver une mine fraîche et lumineuse : un savon à l’huile de bourrache fabriqué par saponification à froid, un sérum hydratant et un sérum bonne mine. Des produits naturels et écoresponsables de la jeune marque Comme Avant, pour se faire plaisir avec une routine à la fois simple et complète.

Coffret routine Bonne mine – 27,90 €.

Comme Avant – 7, rue Confort, Lyon 2e

• Maquillage naturel

Mascara bestseller, ombre à paupières liquide longue durée, blush crémeux multi-usage… Ce coffret de la marque de maquillages clean Ilia renferme tout le nécessaire pour sublimer votre teint et souligner votre regard. On apprécie le côté naturel des produits, et leurs teintes qui conviennent à toutes les carnations. Indispensable pour se sentir en beauté les jours de fête, mais aussi dans son quotidien.

Coffret The Party Set – Édition limitée – 55 €.

Ecocentric – Grand Hôtel-Dieu – 9, rue Marcel-Gabriel-Rivière, Lyon 2e

• Plongez dans l’esprit de Noël

Ce coffret de Noël Lush renferme plus d’un trésor. Pain moussant pailleté à la cannelle, gommage caramélisé, gel douche doré, bombe de bain paysage d’hiver… En tout, cinq produits naturels, gourmands et scintillants à expérimenter dans le bain ou sous la douche. De quoi vous plonger dans l’esprit de Noël avec douceur et délectation.

Coffret Wonderful Christmas Time – 50 €.

Lush – 17, rue du Docteur-Bouchut, la Part-Dieu, Lyon 3e ou 71, rue de la République, Lyon 2e

• Baume à tout faire

Essayez ce baume artisanal, et vous ne pourrez plus vous en passer. Conçu en Corse voilà plus de 50 ans, il s’utilise aussi bien pour le visage, le corps que les cheveux. Grâce à un subtil mélange d’huiles végétales et essentielles bios, il est tout aussi anti-âge, cicatrisant, hydratant que régénérant. Sans oublier son délicat parfum d’ambre qui rajoute au plaisir du soin.

Baume de beauté corse Oliambru – 29,90 €.

Soleil d’Octobre – 67, montée de la Grande-Côte, Lyon 1er

• Un coffret au poil

Que votre barbe soit courte, longue, disciplinée ou capricieuse, ce coffret de la marque lyonnaise Ça va barber ! contient tous les produits nécessaires – naturels et bios – pour vous permettre de l’entretenir. Huile pour barbe, savon ou shampoing solide, baume à barbe ou cire à moustache… N’hésitez pas à le composer selon vos besoins et vos envies, et à y ajouter certains accessoires bien pratiques, tels que brosse, peigne et ciseaux de barbe.

Coffret découverte Le B.A. - Barbe – À partir de 34 €.

La Fabrique – 13, rue de la Charité, Lyon 2e