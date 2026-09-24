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LDLC Arena
La LDLC Arena de Décines. (Photo Lionel Rault)

Lyon : le Forum Franchise revient pour sa 18e édition

  • par LR

    • Le Forum Franchise Lyon revient le 8 octobre prochain à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. La 18e édition réunira les acteurs du secteur autour de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprise.

    Le secteur de la franchise continue de progresser en France. Selon les chiffres communiqués par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, il représente plus d’un million d’emplois et 93,71 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,9 % sur un an.

    Pour cette nouvelle édition, 16 conférences et cinq ateliers sont prévus. Financement, choix du franchiseur, cadre contractuel ou encore création de son propre réseau seront notamment abordés. La CCI proposera également une conférence consacrée à l’accompagnement des porteurs de projets.

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