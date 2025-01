Top départ pour la 22e édition du Sirha à Lyon  

La 22e édition du Sirha, le salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation, a été lancée ce jeudi 23 janvier à Eurexpo, près de Lyon.

Il est devenu le rendez-vous de tous les amateurs de gastronomie dans la métropole lyonnaise, mais aussi en France et dans le monde, le Sirha revient dès ce jeudi 23 janvier à Eurexpo, près de Lyon, pour sa 22e édition. Et alors que les visiteurs se pressaient pour accéder aux différents stands, le top départ a officiellement été donné en fin de matinée par les organisateurs de l’événement, Olivier Ginon, président de GL Events, Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, ou encore Jérôme Bocuse, fils du chef Paul Bocuse et président des Bocuse d’Or.

Olivier Ginon, président de GL Events, Jérome Bocuse et Stéphanie Pernod, vice-présidente à la Région AURA lors de l'inauguration de la 22e édition du Sirha. @CM

Lire aussi : Comment accéder facilement au Sirha Lyon 2025 ?

Le rendez-vous de la gastronomie et de l’excellence

À peine débutée, cette 22e édition bat déjà un record de fréquentation avec une augmentation de 18 % des enregistrements par rapport à 2023, s’est ainsi félicité Olivier Ginon. Cette année, le Sirha Lyon est avant tout marqué par la disparition le 19 janvier dernier de Renée Richard, figure emblématique de la gastronomie lyonnaise, à qui un hommage a été rendu. "Cette femme était la simplicité, l’accueil, la qualité, le respect, le sourire, la sincérité. Elle nous a enchanté avec son Saint-Marcellin, comme sa mère avant", a salué le président de GL Events, avant que des applaudissements ne retentissent dans le grand hall d’Eurexpo.

Pour sa 22e édition, le Sirha Lyon met les bouchées doubles. Dès ce jeudi et jusqu’au 27 janvier, se sont plus de 4 700 exposants et marques, dont 25 % d’internationaux, qui seront présents pour faire de ce "carrefour culinaire mondial" un lieu pour échanger, découvrir et célébrer l’excellence culinaire. Cette année, ce sont aussi 16 grandes compétitions, 8 concours internationaux, dont le Bocuse d’Or, 8 concours de métiers de bouche, 2 concours de boulangerie/pâtisserie et 3 concours de café qui se tiendront durant ces cinq jours. Jérome Bocuse a par ailleurs souligné l’importance de l’événement qui réunit "les meilleurs professionnels de l’industrie, mais aussi ceux qui partagent cette même passion. Un événement qui permet de découvrir les futurs talents qui renouvelleront nos métiers et en seront les ambassadeurs."

Stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors de l'inauguration de la 22e édition du Sirha. @CM

Deux mots d’ordre donc pour cette nouvelle édition : plaisir et partage. "Ce salon est essentiel pour l’attractivité de la Métropole de Lyon. Le Sirha, c’est la gastronomie, le plaisir, mais c’est aussi des valeurs essentielles qui font corps et sens sur notre territoire", a également déclaré Bruno Bernard. Un enthousiasme partagé par Camille Augey, adjointe à la Ville de Lyon déléguée à l’Emploi et l’Économie durable, mais également Stéphanie Pernord, vice-présidente à la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’Économie, aussi présentes ce matin. "Vive le Sirha et vivement l’année prochaine", a finalement ajouté Stéphanie Pernod. L’inauguration s’est enfin conclue par une déambulation entre les stands pour les organisateurs, aussi bien autour des produits régionaux qu’internationaux.

Lire aussi :