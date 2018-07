Tony Bertrand : “Collomb me rappelle Pradel”

Lyon Capitale republie l’interview “Grandes Gueules” de Tony Bertrand réalisée en novembre 2015, l’ancien adjoint aux sports de la ville de Lyon décédé ce vendredi 29 juin, à l'âge de 105 ans.

Ça, je suis totalement libre, on ne m’a jamais imposé quoi que ce soit. Ils n’auraient pas pu, de toute façon (rire). Par exemple, je ne veux pas passer pour un vieux qui ne vit pas avec son temps, mais le sport, ce n’est plus du tout le même esprit qu’avant. Moi, je suis resté amoureux de mon club, le Lou, et de ses couleurs, rouge et noir. Aujourd’hui, il n’y a plus d’esprit club, c’est fini. C’est comme l’olympisme. On voit des dérivés de ce mot partout : Olympique untel, café olympique, etc. Vous vous rendez compte de ce qu’on en a fait, de ce terme ?