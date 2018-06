Décès de Tony Bertrand, ancien adjoint aux sports de la ville de Lyon

L'ancien adjoint aux sports à la ville de Lyon (1959-1977), Tony Bertrand, est décédé ce vendredi 29 juin, à l'âge de 105 ans.

Une immense tristesse. Tony Bertrand (né Antonin Bertrand), 105 ans, est décédé ce vendredi 29 juin, a appris la rédaction de Lyon Capitale. L'ancien adjoint aux sports à la ville de Lyon (1959-1977) qui allait fêter ses 106 ans, le 31 août prochain a beaucoup apporté au sport lyonnais. On lui doit notamment la construction des patinoires Charlemagne et Baraban, du palais des sports, la plaine des jeux de Gerland, les piscines de Vaise et du Rhône (qui porte son nom depuis 2015) et une centaine de salles de sport. Tony Bertrand a également été l'entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme aux Jeux olympiques de Londres en 1948, d'Helsinki en 1952 et Melbourne en 1956.

D'une vivacité d'esprit intacte, il aimait recevoir dans son appartement de Jean Macé (Lyon 7e) et raconter des anecdotes sur son ancienne vie d'athlète et d'élus. Dans les années 60, l'ancien sportif du Lyon olympique universitaire (Lou) a l'idée d'une piste de ski à Lyon (lire ici). Ami du résistant Tola Vologe, il fut toute sa vie le gardien de sa mémoire. Tony Bertrand a consacré sa vie au sport, mais aussi au bien-être des Lyonnais.

