Théâtre du Point du jour à Lyon : faut-il dissocier l'homme de l'artiste ?

"Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?" s'interrogent la journaliste Giulia Foïs et l'artiste Étienne Gaudillère, dans une pièce spécialement conçue autour de ce sujet au théâtre du Point du jour à Lyon.

Deux fois par saison, un journaliste et un artiste se retrouvent au théâtre du Point du jour et s’emparent d’un sujet d’actualité qu’ils "mettent en pièce". Pour sa cinquième édition, l'événement "Grand reporterre" pose cette question : "faut-il séparer l'homme de l'artiste". C'est la journaliste et autrice Giulia Foïs ainsi que le comédien et auteur Étienne Gaudillère qui ont travaillé autour de ce sujet. La dernière représentation de leur projet aura lieu demain, dimanche 23 janvier à 15h30 (infos et réservations).

Comme le remarque le journal La Croix, "tout commence le 28 février 2020, pendant une cérémonie des Césars particulièrement agitée : ce soir-là, les membres de l’académie choisissent d’attribuer la récompense de meilleur réalisateur à Roman Polanski, qui est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles. Peut-on dissocier la qualité d’une œuvre du parcours de son auteur ? Que faire alors de Gauguin, Céline ou Coco Chanel ?". C'est autour de ces réflexions que les deux comédiens, Marion Aeschlimann, Jean-Philippe Salério, jouent cette pièce, entre théâtre, analyse des médias et de la société... Et à la fin, le public peut ressortir avec des clés pour ouvrir ce débat.

Durée : 1h15.

Tarif plein : 16€.