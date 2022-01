Covid-19 : où et quand porter le masque à Lyon et Villeurbanne ?

Petit point sur les modalités du port du masque en extérieur dans le département du Rhône.

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé la levée du port du masque en extérieur à partir du 2 février prochain dans toute la France. Mais, en attendant cette date, le masque reste toujours de rigueur à Lyon et Villeurbanne selon de nouvelles modalités.

Le port du masque renforcé le week-end

En effet, le préfet du Rhône maintient l'obligation du port du masque en extérieur à Lyon et Villeurbanne de 6h à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Les horaires sont de 6h à 2 h du matin les vendredis et samedis. Ces modalités sont entrées en application ce samedi 22 janvier et courent jusqu'à la fin des restrictions sanitaires.

Dans toutes les autres communes du Rhône, le masque s'impose dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles, des gares, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des lieux de culte ; dans tout rassemblement ; lors des festivals et spectacles ; sur les marchés/brocantes ; dans les files d'attente.