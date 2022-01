Théâtre de la Croix-Rousse : Hamlet, de bruits et de fureur

Le théâtre de la Croix-Rousse accueille le collectif Kobal’t qui livre une performance magistrale d’Hamlet, pièce phare de Shakespeare.

Il n’est pas rare qu’une adaptation théâtrale puisse susciter une forme d’ennui, en collant de manière trop littérale à l'œuvre. S’il y a bien un texte dont le statut sacré peut constituer un obstacle à des transformations hasardeuses, c’est bien celui d'Hamlet, pièce majeure de Shakespeare.

Le collectif Kobal’t ne semble pourtant pas avoir cillé un instant pour le remanier avec insolence et brio sur la scène du théâtre de la Croix-Rousse.

Crime de lèse-majesté

Et c’est tout le paradoxe de ce qui peut apparaître comme un crime de lèse-majesté. En imposant une version hybride, entre un texte originel redécoupé et des saillies contemporaines – la troupe réussit à retrouver, avec une remarquable cohérence, l’essence même de cette tragédie familiale.

L’histoire d’Hamlet, prince du Danemark pétri de doutes existentiels, qui cherche à venger son père empoisonné par son propre frère. Cet oncle, devenu roi, épouse la mère d’Hamlet remplaçant symboliquement son père défunt. C’est l’apparition de ce dernier sous forme de fantôme qui va révéler au prince l’instigateur du crime.

Effet de sidération

Sur le plateau du théâtre de la Croix-Rousse, c’est l’esprit du Globe – le théâtre circulaire en bois où se produisait bruyamment la troupe de Shakespeare à Londres – qui est convié. Comme au temps du théâtre élisabéthain, le public est autour et sur la scène. Loin d’être anecdotique, ce dispositif permet de redonner une place de choix aux comédiens qui se glissent parmi les spectateurs, pour mieux les bousculer.

Car on le soupçonne dès le début retentissant de la pièce, ce qui intéresse la troupe emmenée par Thibault Perennoud – énorme dans le rôle d’Hamlet – c’est de susciter un état permanent d’inconfort et d’étonnement. Voire de sidération.

Du bruit, de la fureur, des incursions dans l’univers du stand-up ou du cabaret queer… le spectacle s’expose au risque du grotesque, mais la crainte d’un flop est vite balayée, tant le propos est juste et l’interprétation habile.

D’audacieuses punchlines

Si l’œuvre de Shakespeare porte en elle les germes du théâtre moderne, c’est parce qu’elle admet le jeu dans le jeu. Une folie feinte, une distanciation, une mise en abyme (rappelons que Shakespeare fait jouer dans Hamlet une pièce de théâtre pour démasquer le régicide) autant de ressorts qui autorisent le collectif Kobal’t à user d'une autodérision qui prend vie à travers d’audacieuses punchlines qui s’intègrent avec une incroyable fluidité dans le texte du barde immortel. Cette même fluidité qui permet à cinq comédiens de revêtir brillamment les nombreux rôles de la pièce, sans aucune fausse note.

Comme Hamlet se nourrit des désordres intérieurs pour mieux explorer l’âme humaine, cette adaptation est folle et magistrale et tient le spectateur en haleine de bout en bout en réussissant son pari : rappeler l’universalité et la modernité de ce chef-d’œuvre du dramaturge anglais, tout en clamant la nécessité de trouver de nouvelles formes à l’art vivant.

Hamlet. Jusqu'au 29 janvier au théâtre de la Croix-Rousse