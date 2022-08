Près de Lyon - Festival Woodstower : le Sytral adapte son offre soirée

En marge du Festival Woodstower qui débute mercredi, le Sytral a indiqué que son offre sur la ligne N80 serait étendue en soirée mercredi et jeudi.

Afin "d’encourager les festivaliers à emprunter les transports en commun", le Sytral a annoncé que son offre sur la ligne N80 serait adaptée pendant toute la durée du Festival Woodstower qui a lieu de mercredi à dimanche. Ainsi, les horaires seront en lien avec la programmation.

L'itinéraire sera exceptionnellement prolongé les 24 et 25 août jusqu’à la Gare Part-Dieu via Vaulx-en-Velin La Soie, de 23 h 30 à 01 h 30, avec une fréquence de 10 minutes. Le premier bus partira du Parc Le Morlet à 23h30 et le dernier à 1h30. A noter que le P+R de La Soie fermera à 2h30 au lieu de 1h durant ces deux nuits.

A partir de vendredi, la ligne reprendra son itinéraire normal et sera prolongée en soirée jusqu'à 1h30, avec une fréquence de 20 minutes. Le samedi et le dimanche, le bus sera mis en service de 4h15 à 6h15, avec une fréquence de 10 minutes. Le 27, l'offre sera étendue en soirée jusqu'à 1h30, avec une fréquence de 20 minutes.

