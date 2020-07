Test à Lyon : que vaut la piscine du Parc de la Tête d'Or ?

La piscine éphémère du Parc de la Tête d'Or a ouvert ses portes pour l'été à Lyon. Réservée uniquement aux Lyonnais sur inscription, que vaut cette piscine ?

La piscine du Parc de la Tête d'Or est ouverte depuis le 2 juillet à Lyon. Elle est réservée aux Lyonnais qui se seront inscrits pour un créneau de deux heures pour deux euros, via une plateforme en ligne (voir ici).

Discrètement, Lyon Capitale a testé cette piscine en conditions réelles ce vendredi. Direction le parc de la Tête d'Or et premier constat : il va falloir marcher un peu pour accéder à cet espace temporaire situé dans l'ancien vélodrome. Depuis la porte la plus proche des daims, il nous faudra 15 minutes avant d'arriver à destination.

Une fois sur place, on remarque que certaines personnes avec des bermudas de bain se voient refuser l'accès à cause de maillots non conforme. Seuls les modèles traditionnels "moulants" sont autorisés. Pas de négociation possible, sans cela, on ne rentre pas. Par ailleurs, il est impératif de venir avec sa pièce d'identité et son justificatif de domicile. S'il n'y a pas de casier, des cabines sont bien là pour se changer, tout comme une douche avant d'aller dans l'eau (rien pour la sortie).

Un mètre de haut

Avec une jauge est de 80 personnes par créneau de deux heures, aucune sensation de "foule" au milieu d'un cadre inédit. L'espace est bien là, surtout que certains ont choisi de ne pas venir malgré leur réservation comme nous l'indiquera l'un des membres du personnel.

Trois espaces sont proposés : une zone jeu pour les enfants, un petit bain, et un "grand" bain. Clairement, il ne s'agit pas d'une piscine pour venir faire des longueurs, voire même nager la brasse. Au plus haut, la piscine ne fait qu'un mètre et les lieux sont avant tout faits pour se rafraîchir (mais ce mètre de haut est aussi très bien pour les enfants).

Une pelouse brûlante

Si l'expérience aquatique est globalement satisfaisante, un bémol s'avère assez "chaud" : la pelouse synthétique est totalement inadaptée et brûle les pieds de tous les malheureux qui la foulent. Ce vendredi, on ne pouvait pas dire que le soleil était intense et on ose imaginer un jour de canicule. On regrettera également l'absence d'une buvette, il faudra venir avec sa gourde pour se désaltérer.

Deux euros pour deux heures dans ce cadre hors du commun, cela ne se refusera pas. L'idée est sympathique et les enfants seront les premiers ravis. Il faudra juste faire avec cette pelouse synthétique en mode fournaise.