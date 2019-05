TER : de nombreux trains supprimés entre Lyon et Saint-Étienne

En raison d'un incident à hauteur de Rive-de-Gier, de nombreux trains sont supprimés ce vendredi entre Lyon et Saint-Étienne.

Comme nous l'écrivions ce jeudi, en raison d'un incident qui a eu lieu aux abords des voies dans le secteur de Rive-de-Gier le trafic est très fortement perturbé entre Lyon, Saint-Étienne et Firminy. La situation qui devait durer jusqu'à hier soir se poursuit donc. Selon la SNCF, le trafic sera de nouveau perturbé toute la journée. Tous les Saint-Étienne-Lyon de “xxh50” sont supprimés et tous les Saint-Étienne-Lyon de “xxh20” circulent. Dans l'autre sens, tous les Lyon Part-Dieu-Saint-Étienne de “xxh24” sont supprimés et tous les Lyon Part-Dieu-Saint-Étienne de “xxh54” circulent. Enfin, les Lyon Perrache-Firminy circulent tous normalement.