TER Lyon Saint-Étienne : après un incident, des trains supprimés

En raison d'un incident dans le secteur de Rive-de-Gier la ligne TER entre Lyon et Saint-Étienne est fortement perturbée ce jeudi.

Un incident a eu lieu aux abords des voies dans le secteur de Rive-de-Gier et perturbe très fortement la circulation des trains entre Lyon, Saint-Étienne et Firminy. La SNCF a d'ores et déjà annoncé que des trains sont supprimés. Selon la SNCF, “la situation durera jusqu'à ce soir”. “Nos équipes conseillent d'anticiper et d'avancer vos voyages”, conseille cette dernière.

