Tempête Gabriel : va-t-il neiger à Lyon ?

La tempête Gabriel va traverser la France dans la nuit du 29 au 30 janvier. Va-t-il neiger à Lyon ? A quoi faut-il s'attendre durant la nuit et mercredi matin.

La tempête hivernale Gabriel va traverser la France dans la nuit du 29 au 30 janvier. Des vents jusqu'à 130 km/h et de la neige sont attendus dans la moitié nord du pays. Lyon et le Rhône devraient être épargnés par le plus fort de la tempête. Le département est placé en vigilance jaune "vent violent" et "neige-verglas". Néanmoins, pour l'instant, ce sont surtout quelques flocons qui sont annoncés pour la nuit, mêlée à de la pluie.

Les températures devraient rester positives, empêchant la neige de tenir. Aucun dispositif de viabilité hivernale ne sera déclenché par les métropoles, les prévisions de Météo France allant pour le moment. La neige pourrait seulement tenir à partir de 400 mètres.

Par ailleurs, des rafales à 70 km/h devraient souffler sur le département. Dans tous les cas, les automobilistes sont invités à rester prudents en cas de déplacement cette nuit.