La Ville de Lyon a annoncé sur ses réseaux sociaux que les grands parcs et les cimetières resteront fermés ce jeudi matin face aux vents violents dans la région lyonnaise.

La tempête Aitor est bien arrivée à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Ce jeudi matin des vents supérieurs à 70 km/h sont attendus entre Rhône et Saône. En conséquence, la municipalité a annoncé que les grands parcs de la Ville ainsi que les cimetières resteront fermés ce jeudi matin et cela "jusqu'à nouvel ordre".

⚠ Des vents supérieurs à 70 km/h sont attendus dès ce soir à Lyon. Les grands parcs (Tête d'Or, Cerisaie, Blandan et Gerland) et les cimetières resteront fermés le matin du 26 septembre 2024 jusqu'à nouvel ordre. pic.twitter.com/wOyk6QYFdB — Ville de Lyon (@villedelyon) September 25, 2024

Cette fermeture concerne les parcs de la Tête d'Or, de la Cerisaie, de Blandan et de Gerland.

A lire aussi : Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange pluie-inondation

Le département du Rhône a été placé en vigilance jaune pour vent violent ce jeudi. En plus du vent qui devrait faiblir au cours de la journée, de la pluie est attendue toute la matinée à Lyon. Le département est également en vigilance jaune pluie-inondation.