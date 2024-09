Le 30 septembre prochain, la Métropole de Lyon adoptera une nouvelle stratégie, afin d'accentuer l'accompagnement de la jeunesse et de prioriser les efforts sur les quartiers les plus fragiles.

La nouvelle stratégie qui sera adoptée le 30 septembre prochain par la Métropole de Lyon, visera à accentuer l'accompagnement vers les 10-15 ans et à prioriser les efforts sur les quartiers les plus fragiles, afin de mieux répondre aux besoins de la jeunesse.

L'abaissement de l'âge d’intervention, afin de lutter plus efficacement contre le décrochage scolaire.

Parmi les principales nouveautés de cette réforme, l'abaissement de l'âge d'intervention dès 10 ans afin de favoriser la persévérance scolaire. Avec cette nouvelle stratégie, la Métropole souhaite amplifier ses efforts en termes d'accompagnement. Pour cela, un renforçage des collaborations avec les écoles primaires et les collèges des réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) a été mis en place, afin de mieux accompagner les jeunes dans leur développement et leur réussite éducative.

La prévention spécialisée au cœur des quartiers prioritaires

La prévention spécialisée est une intervention sociale auprès des jeunes et des familles en difficulté, reposant sur le travail de rue et la présence sociale dans les quartiers, afin de favoriser l'insertion sociale et de prévenir les conduites à risque.

Suite à cette refonte, les éducateurs interviendront désormais sur les quartiers où le nombre de jeunes est le plus important et les besoins les plus marqués, tout en maintenant une veille active dans les quartiers populaires de la métropole.

"En abaissant l’âge d’intervention dès 10 ans et en renforçant notre

présence dans les quartiers prioritaires, nous voulons agir tôt et

efficacement pour accompagner les jeunes des quartiers populaires et

ainsi lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l'insertion sociale et

professionnelle. Cette réforme s’inscrit dans la continuité de nos

politiques sociales, avec un objectif clair : permettre à chaque jeune de se

construire un avenir digne et serein", déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Une diversification des actions

La nouvelle stratégie vise également à diversifier les actions et les modalités d'intervention des équipes de prévention spécialisée, avec la prise en compte notamment des enjeux de santé mentale.

Une nouvelle gouvernance pour la prévention spécialisée sera instaurée et une commission métropolitaine sera créée, afin de définir les orientations et de suivre les évolutions du dispositif.

