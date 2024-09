L'Ain et la Haute-Savoie sont concernés ce jeudi par une vigilance orange pluie-inondation.

Si le vent et la pluie animeront globalement toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi, plusieurs départements sont concernés par une vigilance avec le passage de la tempête Aitor. Météo France a ainsi placé dix départements de la région en vigilance pluie-inondation. Le Rhône, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, la Drôme, l'Isère et la Savoie sont en vigilance jaune tandis que l'Ain et la Haute-Savoie sont toujours concernés par une vigilance orange.

Des pluies abondantes sont attendus ce jeudi le long d'un axe Nouvelle-Aquitaine - Suisse et particulièrement en Haute-Savoie et sur le massif du Jura.

Concernant le vent, six départements sont concernés par une vigilance jaune pour toute la journée de jeudi. Il s'agit du Rhône, de l'Allier, du Puy de Dôme, de la Loire, de l'Ain et de l'Isère.

Des conditions météos difficiles qui devraient s'améliorer pour la journée de vendredi et pour le weekend dans la région AURA.