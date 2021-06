Téléphérique : la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon rend publique une projection plus précise des 3 tracés

Le Sytral a annoncé ce mercredi 2 juin avoir retenu 3 hypothèses de fuseaux pour le projet de transport par câble entre Francheville et Lyon. Trois tracés qui seront soumis à la concertation de mi-novembre 2021 à mi-février 2022. Ce vendredi, la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon a souhaité rendre publique et contextualiser une cartographie prévisionnelle , des tracés plus précis.

Six mois après l'annonce détonante et très commentée, le Sytral a annoncé ce mercredi 2 juin avoir retenu 3 hypothèses de fuseaux pour le projet de transport par câble entre Francheville et Lyon. Trois fuseaux qui seront soumis à la concertation de mi-novembre 2021 à mi-février 2022.

Gare de Francheville - Gravière/Taffignon - haut de Sainte-Foy-lès-Lyon - Perrache (Lyon 2e, métro A) ou Jean-Jaurès (Lyon 7e, métro B)

Gare de Francheville - Gravière/Taffignon - centre de Sainte-Foy-lès-Lyon - La Mulatière - Gerland (Lyon 7e, métro B)

Gare de Francheville - Gravière/Taffignon - sud de Sainte-Foy-lès-Lyon (pour éviter le centre) - La Mulatière - Gerland (Lyon 7e, métro B)

Après les annonces mercredi du Sytral des 3 hypothèses de fuseaux, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli, propose ce vendredi une carte prévisionnelle des tracés.

"L’attitude de Bruno Bernard (le président du Sytral) auprès des territoires et des populations concernés n’a pas évolué", explique Véronique Sarselli, ajoutant : "les tracés sont abandonnés par le SYTRAL au profit de « fuseaux » d’une part pour faire imaginer des marges de manœuvre dans la prochaine concertation, mais surtout pour éviter que les citoyens ne contextualisent–comme en janvier -les impacts d’un tracé".

Ainsi, s'appuyant sur plusieurs informations : "des informations obtenues par la Ville", "des dernières prises de position des cadres du SYTRAL", "de la transposition des cartes « conférence de presse » et « COPIL2 » du SYTRAL des angles des fuseaux", la mairie de Sainte-Foy rend publique une cartographie prévisionnelle. En gros des tracés plus précis. "Une démarche de transparence et d’accès à l’information que le SYTRAL refuse encore aujourd’hui en proposant une carte approximative et illisible en comité politique comme en conférence de presse", selon la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon.



