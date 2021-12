Lyon : le trafic reprend à la station de métro Bellecour après la découverte d’un colis suspect

La desserte de la station de métro Bellecour a été momentanément interrompue ce mardi matin après à la découverte d’un colis suspect. Le trafic a pu reprendre sur les coups de 10 heures.

Ce mardi 28 septembre, le trafic est irrégulier sur les lignes de métros A et D. En cause, la découverte ce matin d’un colis suspect à la station de métro Bellecour. Le temps d’écarter tout danger, la desserte de la station a été interrompue entre 9 et 10 heures.

Ligne D - Station Bellecour non desservie - Reprise estimée à 10h30

Vers 9h30, les lignes A et D ne s’arrêtaient donc plus sous la place Bellecour. D'abord annoncée à 10h30, la reprise du trafic a finalement pu se faire vers 10 heures, mais de manière irrégulière.