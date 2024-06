Deux enseignants de l'Université Lyon 2 récompensés par l'IUF

Parmi la liste des lauréates et lauréat de la campagne 2024 de l'Institut universitaire de France, figurent deux enseignants de l'Université Lumière Lyon 2.

L’Institut universitaire de France (IUF) a annoncé les résultats de sa campagne 2024, et parmi la liste des lauréates et lauréats, figurent deux membres de l’Université Lumière Lyon 2 : Marie-Jeanne Zenetti, maîtresse de conférences en littérature française et François Osiurak, professeur des universités en psychologie.

Chaque année, l'IUF, qui a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité, nomme près de 200 enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs.

Une fierté pour l'université lyonnaise

Marie-Jeanne Zenetti est lauréate au titre de la chaire médiation scientifique et sera nommée membre junior de l’IUF à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de 5 ans, et François Osiurak est quant à lui lauréat au titre de la chaire fondamentale et sera nommé membre senior de l’IUF à compter du 1er octobre, également pour une durée de 5 ans.

Dans un communiqué, l'Université Lumière Lyon 2 se dit "fière de compter deux de ses enseignantes et enseignants parmi les membres de la campagne 2024 de l’IUF".

Les deux enseignants bénéficieront ainsi d’une réduction de leur service statutaire d’enseignement pour dédier ce temps à leurs travaux de recherche, de crédits de recherche et d’une prime d’encadrement doctoral et de recherche.

Lire aussi : Recours contre l'université Jean Moulin Lyon 3 : syndicats et doyens font blocs