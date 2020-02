Suspicion de Coronavirus à Lyon : tous les tests sont négatifs

Ce lundi matin un car en provenance de Milan en Italie a été immobilisé en gare de Perrache. Le chauffeur du bus était suspecté d'être porteur du coronavirus. Selon l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, les tests se sont révélés négatifs. Cette dernière a par ailleurs conseillé aux passagers de “réduire les activités non indispensables dans les lieux collectifs”.

Un bus reliant l'Italie et la France en provenance de Milan a été immobilisé ce lundi matin en gare de Lyon-Perrache. Très rapidement, un périmètre de sécurité a été mis en place dans la gare et les passagers confinés. Le chauffeur, qui a montré des signes de toux persistante a été évacué pour passer des examens. L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a été informée du contrôle, par la police aux frontières.

Des symptômes grippaux

En tout, 36 personnes, dont un chauffeur qui présentait des symptômes grippaux, étaient présentes dans le car. Le chauffeur a d’abord été classé “cas possible” par le SAMU du Rhône alors que la région de Milan, la Lombardie, est l'un des épicentres de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) qui a lieu actuellement en Italie.

Finalement, les résultats du test se sont révélés négatifs. “Un médecin de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et 4 épidémiologistes de la cellule régionale de Santé publique France (SPF) se sont rendus sur place pour interroger les 36 passagers et chauffeurs du car conformément aux procédures en vigueur : questionnaire élaboré par SPF pour évaluer les risques de Coronavirus, permettant de préciser le parcours de chacun et leur état de santé général. Aucun des passagers ne présentait de symptôme. Le chauffeur, quant à lui, avait été pris en charge au sein des Hospices civils de Lyon pour la réalisation d’un test Covid-19. Les résultats communiqués ce soir par le Centre national de référence sont négatifs”, a assuré l’ARS dans un communiqué.

Tous les passagers regagnent leur domicile à Lyon

En tout, depuis le début du trajet qui commençait à Sienne, 77 personnes ont voyagé dans ce car. À Lyon, après la période de confinement à Perrache, tous les passagers ont pu regagner leur domicile à Lyon.

Pour ceux qui ont séjourné à Milan, l'ARS a transmis les recommandations suivantes : “Surveillance de leur température 2 fois par jour ; port d’un masque chirurgical en présence de leur entourage et en dehors du domicile ; réduction des activités non indispensables dans les lieux collectifs et de la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d’hébergement pour personnes âgées…) ; lavage régulier des mains. Il leur a été enfin rappelé qu’en cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, il était nécessaire de contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant leur voyage et de ne pas se rendre directement chez un médecin ou à l’hôpital.”