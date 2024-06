Sushi végan : osez les nouvelles protéines !

Oubliez le triste sushi végétarien avec son bâtonnet de concombre et sa vache qui rit. Il y a beaucoup plus appétissant et original.

Végans, végétariens et curieux omnivores, prêts pour une aventure gustative ? À la suite de la journée mondiale du sushi le 18 juin, l’association française L214, engagée pour la défense des animaux depuis 2008, lance une opération nationale de « sushi végan » partout en France autour du sushi végan.

Depuis le 15 juin et jusqu’au 30, plongez dans l’univers du sushi végétal dans une trentaine de restaurants partout en France – le sushi étant un mets traditionnel japonais originellement composé de riz vinaigré (shari) sur lequel repose une tranche de poisson cru. Un évènement surprenant, c’est certain ! À Lyon, Komé Izakaya (4, rue Lanterne, 1er) organise une soirée le 26 juin sur réservation..

Un évènement engagé et gourmand

Le défi ? Pousser les restaurateurs à réinventer la cuisine face aux enjeux éthiques, environnementaux et sanitaires. Pour les clients ? L’occasion de déguster des nouveautés culinaires gourmandes et innovantes. Une véritable sensibilisation gustative !

À savoir : pour 22% des Français, le sushi est un plat courant et accessible, selon une étude réalisée par TNS Sofres pour le Centre des produits de la mer de Norvège en 2016. Ces petites bouchées de riz ont su conquérir nos tables grâce à leur goût unique et à leur praticité.

Mais alors pourquoi cet évènement ? Parce que les poissons les plus consommés, le thon et le saumon, proviennent majoritairement d’élevages intensifs aux mauvaises conditions de vie. D’autant plus que, ces élevages ont des impacts environnementaux importants, comme le constate l’association WWF, avec une baisse de 80% du nombre de thons.

L214 cherche à mettre en exergue une démarche a priori éthique tout en suggérant des alternatives alimentaires assurément gourmets et festives. Explorez un nouveau paysage gastronomique avec des sushis végans aux multiples saveurs. Finis les aprioris, pour essayer de nouveaux ingrédients protéinés comme le tempeh ou le seitan, délicieusement cuisinés avec des légumes et fruits savoureux, sans oublier la multitude de condiments qui accompagneront votre dégustation.

Si vous en avez l’eau à la bouche et que votre estomac gargouille, rendez-vous au restaurant Komé Izakaya ! L’évènement sera ouvert au public sur réservation et animé par un groupe local. Une soirée conviviale et gourmande. Bon appétit !