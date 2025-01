Surprise à l'OL : Pierre Sage limogé de son poste d'entraineur

Selon plusieurs médias, dont l'AFP, Pierre Sage n'est plus l'entraineur de l'Olympique Lyonnais. Il aurait été limogé par John Textor qui a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour le remplacer.

C'est une éviction que peu de supporters doivent aujourd'hui comprendre, et qui pourrait être l'un des tournants de la saison de l'Olympique Lyonnais. Selon plusieurs médias, dont L'Equipe et l'AFP, Pierre Sage aurait été limogé de son poste d'entraineur par John Textor. Une demi-surprise alors que les rumeurs bruissaient depuis quelques jours sur la volonté du propriétaire américain de l'OL de se séparer de l'entraineur qu'il avait installé sur le banc lyonnais il y a un peu plus d'un an.

Moins convaincant dans le jeu depuis le début de l'année 2025, Sage paye ainsi la série de 5 matchs consécutifs sans victoire (2 défaites et 3 nuls toutes compétitions confondues) et notamment la piteuse élimination en Coupe de France face à Bourgoin le 15 janvier dernier.

Un timing incompréhensible

Sa mise a l'écart, qui lui a été annoncé ce lundi par John Textor en personne, aurait sidéré l'environnement de l'OL au sein duquel Sage bénéficiait du soutien de nombreuses personnalités mais également de ses joueurs, des anciens de l'OL et des groupes de supporters.

Le timing de son limogeage parait également surprenant alors que l'OL entame une semaine décisive avec un dernier match en Ligue Europa face à Ludogorets et un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Olympique de Marseille dimanche soir.

Assuré de disputer au moins les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la C3, le club obtiendra sa qualification directe s'il bat jeudi à domicile le club bulgare de Ludogorets, d'ores et déjà éliminé. En Ligue 1, le club occupe la 6e place avec 30 points, à trois longueurs de Nice, 4e, et à sept points de Marseille, où il se déplacera dimanche en clôture de la 20e journée. Un bilan loin d'être catastrophique au regard de la situation du club lors de l'arrivée de Sage sur le banc.

L'objectif affiché reste de retrouver la Ligue des champions, ce qui peut apparaître vital compte tenu de l'état des finances du club rhodanien toujours sous la surveillance de la DNCG, le gendarme financier du football français, et menacé d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 en fin de saison.

Un bilan plus que positif

Malgré ce départ précipité, Pierre Sage n'aura pas à rougir de ses quatorze mois sur le banc de l'OL. Nommé le 30 novembre 2023 alors que le club était lanterne rouge de Ligue 1, le technicien avait su redresser la barre, le sauver de la relégation et même l'amener jusqu'à la 6e place de L1 en fin de saison. L'OL avait également atteint la finale de la Coupe de France.

Dans l'histoire du club, avec 57,1% de victoires, il occupe la troisième marche du podium des entraîneurs à 50 matches au moins présentant le meilleur ratio victoires/matches derrière Gérard Houllier (63,9%) et Alain Perrin (63,6%).

Des chiffres qui interroge quand à l'éviction du coach de 45 ans.

Textor, un turnover à outrance

John Textor, propriétaire américain de l'OL, est adepte du turnover sur le banc des clubs qu'il gère. Dans les 4 clubs où il est actionnaire ou président (Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et Lyon), 21 coachs se sont succédés en quatre ans. Un tableau de chasse aussi impressionnant que terrifiant.

Paulo Fonseca, ancien coach de Lille ou encore de l'AC Milan, pourrait être le remplaçant de Sage dans les prochains jours. Limogé le 30 décembre de Milan, le Portugais était en contact depuis plusieurs jours avec Textor. Quoiqu'il arrive, le successeur de Pierre Sage sera le septième entraineur de l'OL depuis le départ de Bruno Genesio en juin 2019. Le signe d'une instabilité et d'un certain flou sur le projet sportif du club. Un flou qui devrait perdurer un certains temps après cette décision.