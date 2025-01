Neige, vent, inondation : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés ce mardi 28 janvier par une vigilance météo.

De très nombreuses vigilances météo sont en cours ce mardi 28 janvier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour débuter, l'Allier et le Puy-de-Dôme sont en vigilance jaune vent violent. La Savoie et la Haute-Savoie ont eux été placés en vigilance jaune pluie-inondation tandis que le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance neige-verglas ce mardi.

Enfin, les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont une nouvelle fois concernés par une vigilance avalanches. Les deux premiers cités, l'Isère et la Savoie, mais également l'Ain sont également en vigilance crues.