Quatre infractions à deux simultanément, mardi 22 avril, à Rillieux-la-Pape. Garde à vue d'office.

Dans la soirée du mardi 22 avril, vers 22h30, des policiers de la brigade canine ont repéré un véhicule circulant à très vive allure sur le périphérique Laurent-Bonnevay. Celui-ci empruntant la sortie vers Rillieux-la-Pape, l'équipage de police a pu procéder à un contrôle, route de Strasbourg, rapporte Le Progrès.

Un conducteur et une passagère étaient à bord. Cette dernière, âgée de 18 ans, ne portait pas sa ceinture de sécurité et détenait sur elle 90 grammes de résine et 32 grammes d'herbe de cannabis. Quant au conducteur de 21 ans, qui était en excès de vitesse, il circulait malgré une suspension de son permis de conduire. Le jeune homme était aussi en possession de 780 euros en liquide.

D'après nos confrères, les deux jeunes suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.

