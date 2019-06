Stationnement sécurisé pour les vélos, Lyon a besoin de votre avis

La métropole de Lyon lance un sondage en ligne sur la question du stationnement sécurisé pour les vélos, dans un contexte où les déplacements en deux roues non motorisés ne cessent d'augmenter.

Début mai, nous écrivions un article Lyon a un problème de stationnement (et pas celui auquel vous pensez) consacré à la question du stationnement sécurisé pour les vélos. Le constat était alors clair : alors que le nombre de cyclistes ne cesse d'augmenter, les espaces dédiés pour garer son vélo, sans risquer de se le faire voler, n'arrivent pas à suivre. La multiplication des vélos à assistance électrique (VAE), souvent vendus plus de 1 000 euros, voire 3 000 pour les modèles haut de gamme, souligne un peu plus le manque cruel de stationnement sécurisé à Lyon.

On retrouve ainsi 15 000 arceaux, soit 30 000 places dans la rue (où même le meilleur antivol ne résiste parfois pas), 588 places dans les parcs relais TCL et 905 emplacements très sécurisés dans les parkings LPA (où les files d'attente pour espérer avoir une place un jour ne cessent de s'allonger). Pour renforcer l'offre, la métropole de Lyon va déployer prochainement 160 nouvelles places de vélos sécurisés à proximité des lignes fortes du réseau TCL, tandis que LPA devrait proposer des nouveautés rapidement.

À chaque fois, le même scénario devrait se reproduire, avec des espaces sécurisés qui rencontreront rapidement le succès et qui seront saturés. La demande reste très forte. Pour tâcher d'y répondre, la métropole de Lyon vient de lancer un sondage en ligne visant à connaître les besoins des usagers (voir ici). Assez complète, cette étude propose également des pistes possibles comme l'installation de box collectif fermé, de minibox individuel, de box fermé dans des parkings publics, ou d'espace extérieur surveillé par un gardien. Il est également demandé combien les utilisateurs serait-il prêt à payer. Aujourd'hui, une place chez LPA coûte 36,90 euros à l'année, un tarif qui reste très faible face au service proposé. Cette étude sera dans tous les cas riche en enseignements.