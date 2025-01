Après l'enlèvement de ses deux filles, une mère de famille a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Rhône).

Les gendarmes du Rhône procédaient, vendredi 17 janvier, à l'interpellation d'une mère de famille, soupçonnée d'avoir enlevé deux de ses filles mineures, de 5 et 10 ans, et de les avoir séquestré la veille. Ce lundi 20 janvier, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a condamné la mère de famille et son compagnon pour l'enlèvement des deux soeurs, selon nos confrères de BFM Lyon.

Ils ont été déféré pour l'enlèvement, la "séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour" et des violences aggravées. La femme écope d'une peine de 30 mois de prison, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans. L'interdiction d'entrer en contact avec les éducatrices du foyer pour mineurs, où ses filles étaient placées, a également été prononcée. Elle devra aussi payer les amendes dues au Trésor public, indemniser les parties civiles et respecter des obligations de travail et de soins.

S'il a été condamné aux mêmes obligations et interdictions que sa compagne (hormis l'obligation de soins), l'homme écope lui d'une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis probatoire. Toujours d'après BFM Lyon, la fille aînée, présente au moment de l'interpellation et suspecté d'avoir aidé à l'enlèvement, a été présentée à un juge des enfants et placée sous contrôle judiciaire.